دوجاريك: صدور قرار داعم لوقف إطلاق النار سيفيد في تحقيق السلام في ليبيا 

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس، أن صدور قرار داعم لوقف إطلاق النار سيفيد في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دوجاريك في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بشأن موقف أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من صدور قرار من مجلس الأمن لتدعيم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال دوجاريك إن الصوت السريع والموحد من مجلس الأمن مفيد دائما للأطراف الليبية ولجهودنا في تحقيق السلام والاستقرار.

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