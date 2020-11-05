«الناظوري» يناقش مع الفريق الطبي الجديد الآليات الحديثة لمواجهة كورونا

اجتمعت اللجنة العليا لمكافحة كورونا برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية كل من المستشار إبراهيم يوشناف وزير الداخلية والدكتور سعد عقوب وزير الصحة، مع الفريق الطبي الجديد للجنة الاستشارية العليا أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة، لمناقشة العديد من النقاط.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة العليا لمكافحة كورونا، اليوم الخميس، فإن تم الاتفاق على تحديد آلية عمل اللجنة الطبية الاستشارية العليا المستقبلية مع مراعاة كل الإجراءات المتخذة من اللجنة الاستشارية السابقة .

كما تم الاتفاق على مناقشة إعادة هيكلة اللجان الفرعية للجنة العليا من الجانب الوظيفي والجانب البنائي، مع التأكيد على اللجنة للعمل وفق الأعمال المنوطة بها في نطاق القرار الصادر بهذا الخصوص .

ولفت البيان لصادر، إلى أنه اللجنة حثت على العمل على تقديم المقترحات والأراء والبروتوكولات وكل ما يتعلق بعمل اللجنة الاستشارية في مكافحة الجائحة سواء في الجوانب المتعلقة بالمرض والعلاج أو جوانب الشؤون الحياتية في قادم الأيام .

وشددت اللجنة، على التأكيد على ضرورة التواصل مع العالم الخارجي في كل ما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا، ومناقشة العمل على توحيد بروتوكول التشخيص وبروتوكول العلاج فيما يخص جائحة كورونا في كافة مراكز الحجر الصحي .

وبين أن التأكيد على ضرورة إيجاد طرق تواصل سريعة بين اللجنة الاستشارية العليا وبين اللجان الفرعية، ومناقشة آلية التنسيق وتنظيم العمل بين مراكز العزل والمستشفيات العامة بخصوص تشخيص حالات كورونا وعملية نقل المرضى .