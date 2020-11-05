البكوش: نسعى للوصول إلى 100 تحليل لـ«كورونا» يوميا

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق خليفة البكوش عن جهود للوصول إلى 100 ألف تحليل يوميا لفيروس «كورونا» بعد وصول التحليل السريع، وهو لا يختلف كثيرا عن تحليل (PCR).

وأشار، خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء التابعة لحكومة الوفاق إلى أن «الوضع لا زال حرجا في البلاد»، وقال «لازلنا في المرحلة الرابعة من انتشار الوباء، وذلك بسبب استمرار التجاوزات والاختلاط والمناسبات وفتح القاعات والمقاهي، رغم عدم إعطائنا لهم الإذن بالفتح».

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وشدد على أنه «لا يوجد علاج لكورونا حتى الآن، وهو الأمر الذي يستدعي الشعور بالمسؤولية والمحافظة»، وقال إن ليبيا «ستكوّن جزءا من تطعيمات كورونا حال توفر اللقاح عالميا».

وفي آخر حصيلة للإصابات، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء. وتعافى 500 مصاب، في حين توفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز الخميس.



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