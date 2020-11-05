الزبيدي: زيارة أحد زعماء الميليشيات باشاآغا إلى مصر تأتي لتسويق نفسه كرئيس للحكومة الجديدة

ليبيا – أكّد أستاذ القانون الدولي الليبي محمد الزبيدي أن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاآغا مرشح من بعض الدوائر لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة والرجل يعلم أهمية الدور المصري في الأزمة الليبية؛ لذلك يبحث عن الدعم لتوليه رئاسة الحكومة الجديدة ومن المتوقع أن يعلن خلال الزيارة استعداده لتفكيك ميليشيات مصراتة.

الزبيدي وفي تصريح لموقع “النهار العربي” أمس الأربعاء قال: “باشاآغا محسوب على الميليشيات وهو في الأساس زعيم ميليشيا، إذ شارك مع ميليشيات فجر ليبيا التي أحرقت مطار طرابلس وخزانات النفط وارتكبت العديد من الجرائم”.

واعتبر أن الزيارة تأتي ضمن حملة باشاآغا لتسويق نفسه قادرًا على إخراج ليبيا من الأزمة، ليحظى بالقبول في تشكيل الحكومة الجديدة”.

ولفت إلى أنه وفقًا للمحاصصة التي يجري الترتيب لها، ستحصل المنطقة الغربية على رئاسة الحكومة، فيما سيحظى الشرق برئاسة المجلس الرئاسي وتؤول رئاسة البرلمان إلى الجنوب.

الزبيدي نوّه إلى أن ليبيا الآن عادت للتقسيم إلى ثلاث ولايات وهي برقة وفزان وطرابلس، والمحاصصة تمت على هذا الأساس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية