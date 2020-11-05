أورسو يطالب الحكومة الإيطالية بتقديم توضيح بشأن الصيادين المحتجزين في شرق ليبيا

طالب عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، أدولفو أورسو، حكومة بلاده بتقديم توضيح بشأن أزمة احتجاز الصيادين الإيطاليين في شرق ليبيا مطلع سبتمبر الماضي.

وتساءل أورسو في تصريحات صحفية، هل تخلت البحرية الإيطالية عن الصيادين الذين تم احتجازهم في شرق ليبيا، متسائلا من أعطى الأمر بسحب المروحية التي كانت تتدخل لإنقاذهم؟ وما هي التوجيهات التي أعطيت للقوات البحرية ؟ لماذا كذبت الحكومة على مجلس النواب؟.

وقال أورسو إن إعادة بناء تفاصيل الأحداث من قبل صحيفة “لا ريبوبليكا” إذا ثبت صحته فسيكون أمرًا خطيرًا للغاية لأن الحكومة كانت ستقدم نسخة مختلفة تمامًا للأحداث ردا على المساءلة أمام مجلس الشيوخ.

وأكد أورسو أن الصيادين كانوا يعملون في المياه الدولية بالامتثال الكامل للقانون، مضيفا أنه كان يجب على القوات المسلحة الإيطالية التدخل للدفاع عنهم خاصة وأن عملية الاحتجاز نفذتها مليشيات تابعة لكيان ليبي غير معترف به من قبل إيطاليا والمجتمع الدولي، على حد قوله.

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