الثني يطلع على سير عمل وزارتي الصحة والمالية

اطلع رئيس الوزراء، عبدالله الثني، على سير عمل وزارتي الصحة والمالية والتخطيط، خلال اجتماعه بوزير الصحة، سعد عقوب، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة، امراجع غيث.

وناقش الثني أبرز العراقيل التي تواجه الوزارتين وسبل حلها، كما بحث عمل وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، وعمل العيادات والمجمعات الصحية بالبلديات.

هذا وشدد الثني على ضرورة إشراك جميع العاملين بمراكز الرعاية الصحية والتزامهم بالعمل والدوام الرسمي، مصدرا تعليماته لوزارة المالية بإيجاد الآلية المناسبة لإتمام الإجراءات المالية لمركزي بنغازي وطبرق الطبيين.

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