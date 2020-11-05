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«الخطوط الأفريقية»: مستعدون لاستئناف رحلاتنا إلى الجنوب برحلتين أسبوعياً

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير مكتب العلاقات بالخطوط الإفريقية معز بن إسماعيل، إنهم حصلوا على إخطار مصلحة الطيران المدني بالإذن لجميع الشركات بتسيير رحلاتها إلى الجنوب، مشيراً إلى أن مصلحة الطيران أعطت الإذن بذلك بناء على اتفاق اللجنة العسكرية.

أضاف “بن إسماعيل” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الشركة الإفريقية مستعدة استعدادا تاما لاستئناف الرحلات، وسيّرنا سابقا 3 رحلات للجنوب أوقفت الثالثة في مطار سبها ولم يُسمح لركابها بالنزول، وفق قوله.

وتابع مدير مكتب العلاقات بالخطوط الإفريقية تصريحاته قائلاً: “أتوقع أن نبدأ برحلتين أسبوعيا إلى الجنوب كما كان عليه الحال من قبل، والشركة استأنفت رحلاتها لبنينا والإسكندرية ونتوقع استكمال جدولة هذه الرحلات الأسبوع القادم، على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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