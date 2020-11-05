«سي إن إن»: حملة ترامب تناقش إمكانية ترشحه في انتخابات 2024

قالت شبكة «سي إن إن» الأخبارية الأميركية إن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت الحديث عن احتمالية خسارته لانتخابات 2020 ومناقشة إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وبعد يومين من الانتخابات، من المحتمل أن تعرف الولايات المتحدة، فجر الجمعة، اسم رئيسها الذي سيؤدي القسم في 20 يناير في حال صدرت نتائج ولايات مهمة يحتاج الديمقراطي جو بايدن للفوز فيها على الرئيس دونالد ترامب الذي شكك قضائيًّا في عمليات فرز.

وقال المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن إنّه «لا يملك أدنى شك» بالفوز على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، داعياً الناخبين للمحافظة على صبرهم ومطمئناً إلى أنّ النتيجة ستظهر «قريباً جداً».

وواصلت ولايتا جورجيا ونيفادا فرز الأصوات الخميس، في حين يمكن أن تتواصل العملية في ولايتي أريزونا وينسلفانيا حتى الجمعة أو ربما أكثر.

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