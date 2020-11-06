اليسير: من يحرّك الملف الليبي هي المصالح الأمريكية المباشرة في المنطقة

ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن الانتخابات الأمريكية 2020 يقف خلفها عدة أمور خطيرة بالنسبة للوضع الأمريكي، مشيرًا إلى أن الطرفين في مرحلة صراع على عدد من المحاور منها الخريطة السياسية لأمريكا.

اليسير أشار خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنّ ترامب اتبع سياسة ليّ الذراع والسياسة الاقتصادية واللعب على رقعة الشطرنج أكثر، والبعض يراه يستعمل تركيا للضغط على الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “الصراع ما بين اليمين واليسار في أمريكا ليس جديدًا، لا شك أن هذه المرحلة وصلت لأشدها ما بين الطرفين والرئيس ترامب له خصوصيات جديدة تعتبر خاصة تدفع الطرفين ليكرهوه بشده، لكن الدولة الأمريكية قوية ولن تترك الأمور تنزلق لأوضاع خطيرة”.

وأردف: “من يحرّك الملف الليبي هي المصالح الأمريكية المباشرة وما يتعلق بالوجود الروسي في شمال أفريقيا، التدخل الروسي يدفع به من قبل جهات لديها مصلحة في ليبيا، إما سياسية أو اقتصادية تحاول أن تستعمل القوة الأمريكية لصالحها، في غالب الوضع لا يوجد اهتمام كبير للملف الليبي حاليًا”.

كما لفت إلى أن مشروع الشرق الاوسطي الجديد هو تمكين جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي، معتبرًا أن الجماعات الإرهابية تتلقى الدعم من هذه الجهات الليبرالية، بحجة أنها مضطهدة ولا توجد لديها القدرة على ممارسة الديمقراطية.

وأوضح أنّ الحزب الديمقراطي مفتوح أكثر على جماعة الإخوان وتستعمله أكثر بطريقة مدمرة لعدد من الدول، حيث تمكنوا من اختطاف الربيع العربي وتدمير المنطقة عن طريق جماعات أخرى لها مصلحة في تدمير الدول المنطقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية