مصدر: المجتمعون ببوزنيقة يناقشون آلية اتخاذ القرارات في الحوار السياسي المقرر في تونس

قال مصدر ليبي تابع لما يسمى بمجلس الدولة، إن أطراف الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية يناقشون آلية النقاش واتخاذ القرارات في الحوار السياسي المقرر عقده في تونس، الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن فريقي الحوار السياسي الجاري يجريان نقاشات منذ أمس وعلى مدار اليوم، خلال لقاءات في ضاحية بوزنيقة بالقرب من مدينة الرباط في المملكة المغربية، مؤكداً أن اللقاءات تناولت مناقشة سبل إنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب انعقاده في تونس الأسبوع القادم والذي سيشارك فيه 75 شخصية ليبية بمن فيهم 13 عضوا يمثلون ما يسمى بمجلس الدولة و13عضوا يمثلون مجلس النواب.

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