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إعادة 680 مهاجرا إلى ليبيا منذ نهاية أكتوبر الماضي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعترضت دوريات من خفر السواحل الليبي بين نهاية شهر أكتوبر الماضي، وأول أيام شهر نوفمبر الحالي، 680 مهاجرا في المتوسط، كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية، وأعادتهم إلى ليبيا.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية، عبر تويتر: إن من بين هؤلاء المهاجرين الكثير من الأطفال والنساء، مؤكدة على دعوتها لعدم اعتبار ليبيا “ميناء آمنا”.

وأعلنت المنظمة، نهاية الشهر الماضي، أن قرابة 370 مهاجرا تم اعتراضهم في المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا.

وأكدت المنظمة الأممية، على أن ليبيا ليست ميناء آمنا.

وبسحب إحصائية منظمة الهجرة الدولية، بلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم في المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، قرابة 10 آلاف، منذ مطلع العام الحالي.

وأعلنت المنظمة، يوم أمس الخميس، أن خفر السواحل الليبي، اعترض 132 مهاجرا ولاجئا في المتوسط، وإعادتهم إلى قاعدة طرابلس العسكرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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