مصادر: الاتفاق النهائي بشأن الرئاسي والحكومة سيتم خلال ملتقى الحوار الليبي بتونس

أفادت مصادر صحفية، الخميس، بأن اجتماعات لجان الـ 13 قد انتهت من وضع رؤية عامة حول المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وقالت المصادر إن وفد مجلس النواب سيسافر غدا إلى تونس للمشاركة في اجتماعات ملتقى الحوار الليبي المقرر يوم 9 نوفمبر الجاري.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق حول رؤية عامة للأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة ، لافتة إلى أن الاتفاق النهائي سيتم خلال ملتقى الحوار الليبي بتونس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24