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مصادر: الاتفاق النهائي بشأن الرئاسي والحكومة سيتم خلال ملتقى الحوار الليبي بتونس

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، الخميس، بأن اجتماعات لجان الـ 13 قد انتهت من وضع رؤية عامة حول  المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وقالت المصادر إن وفد مجلس النواب سيسافر غدا إلى تونس للمشاركة في اجتماعات ملتقى الحوار الليبي المقرر يوم 9 نوفمبر الجاري.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق حول رؤية عامة للأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة ، لافتة إلى أن الاتفاق النهائي سيتم خلال ملتقى الحوار الليبي بتونس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • الصورة اصبحت شبه واضحة عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسى وقائدا اعلى للجيش الوطنى ومعتيق نائبا له عن اقليم طرابلس ونائب اخر عن فزان وباشاغا رئيسا للوزراء ووزير دفاع من فزان ويتم توزيع الوزارات على باقى الاقاليم ويكون قائد الجيش الوطنى الموحد هو المشير خليفة حفتر

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