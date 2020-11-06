وزارة المالية تختتم البرنامج التدريبي لرفع منظومة متابعة الأصول الثابتة

اختتم مكتب التفتيش ومتابعة الأصول الثابتة بوزارة المالية البرنامج التدريبي بشأن رفع منظومة متابعة الأصول الثابتة والرقابة عليها لدى الجهات الحكومية، حيث استهدف البرنامج في مرحلته الأولى موظفي ديوان مجلس الوزراء وعدد من الوزارات.

هذا ووضع المكتب جدولا زمنيا للجهات الممولة من الخزانة العامة كافة، حتى يتم رفع المنظومة وتفعيلها لدى كل هذه الجهات، وصولا إلى تحقيق الأغراض التي تم من أجلها إنشاء هذا المكتب، والمتمثلة في ضمان أحكام الرقابة على أصول وممتلكات الدولة الثابتة وصيانتها من العبث وسوء الاستخدام.

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