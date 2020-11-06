مليشيات «الوفاق» ترفض الامتثال لقرارات «5 + 5»: لن نفتح الطرق

علقت ما تعرف “القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة” على اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمدينة سرت، وقالت إن: “محاولة فرض الحل الواحد و الامر الواقع لا يتماشى و تضحيات الشباب طيلة السنوات الماضية و تهميشهم من قبل الحكومات المتعاقبة واستعمالهم في الحرب و استبعادهم في السلم و الحوارات و المناصب السيادية” وفق تعبيرها.

أضافت في البيان: “لا نقبل فتح الطريق و التواصل مع أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة الاجانب الفاغنر و الجنجويد الذين سفكوا دماءنا و دمروا عاصمتنا الحبيبة و زرعوا الالغام و خافوا المقابر الجماعية” على حد قولهم.

وطالبت بخروج من سمتهم “مرتزقة الفاغنر و الجنجويد” وقالت: “لا مكان لمجرم الحرب حفتر في المرحلة القادمة، مع ضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب و قتل المدنيين، وتوفير العلاج اللازم لجرحانا في الداخل و الخارج” على حد قولهم.

واحتضنت بلدية سرت، اجتماع موسع خصص لبحث الترتيبات والاستعدادات لاستضافة اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن بلدية سرت، مساء أمس الخميس، فإن الاجتماع ترأسه رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، بحضور عضو المجلس التسييري عبد العالى هيبلو وعضو المجلس التسييري فرج عبد المجيد ورئيس النيابة العسكرية الكلية الوسطى مستشار على الزوي ومكتب المدعي العام مصباح الغويل.

كما شارك في الاجتماع، رئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت رمضان أبوشوفة ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير الأحرش ومدير فرع الشركة العامة للمياة بالمنطقة الوسطى الشرقية حماد فرج ومدير مكتب شركة هاتف ليبيا بسرت أحمد يوسف ومدير الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بسرت المكلف الوافى منصور.

وضم الاجتماع أيضا، مدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الإميل ومدير إدارة فندق المهارى عبد النبى محمد ومدير مجمع قاعات واقادوقو محمد مقصود.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية سرت، إن هذا الاجتماع الأول تناول بحث واستعرض كافة الترتيبات المتعلقة بالخدمات والتجهيز لموقعي احتضان اجتماع لجنة الـ 10 بمدينة سرت .

وأشار البيان إلى أن المجتمعين، قاموا بزيارة ميدانية للمواقع المخصصة والاطلاع عن كتب على الترتيبات وأعمال التجهيز لقاعات الاجتماعات والمركز الصحفى المخصص لهذا الشأن.