اللجنة المختصة لعمل “المكب العام” ببنغازي تنهِ أعمالها

أنهت اللجنة المختصة بوضع الترتيبات الإدارية والفنية لعمل المكب العام، أعمالها بتحديد الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية الواجب توفرها في المكب العام بمنطقة قنفودة والسُبل المُقترحة لعمليات إعادة تدوير المُخلفات بُمختلف أنواعها على أن ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت بلدية بنغازي، أن اللجنة تم تشكيلها من قِبل رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، برئاسة عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي أحمد فرج الطيرة، وعضوية الجهات ذات الاختصاص في مجال البيئة.

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