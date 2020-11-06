مركز الرصد بالبيضاء يعلن تسجيل 5 حالات اشتباه بفيروس كورونا

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة – إدارة الشؤون الصحية البيضاء، الخميس، أن عدد المترددين على المركز بلغ 132 شخصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن عدد المترددين من داخل مدينة البيضاء بلغ 101 حالة ما بين مخالطين لحالات إيجابية بكورونا ومسافرين و زائرين للكشف الطبي.

وأضاف المركز أن عدد المترددين على المركز من خارج مدينة البيضاء بلغ 31 حالة، مؤكدا تسجيل 5 حالات اشتباه بفيروس كورونا بين المترددين على المركز.

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