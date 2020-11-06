بلدية سرت: اجتماع لبحث الترتيبات لاستظافة اجتماع لجنة 5+5

عُقد اجتماع موسع ببلدية سرت، لبحث الترتيبات والاستعدادات لاستظافة اجتماع لجنة 5+5 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وترأس الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، وبحضور عضوي المجلس التسييري عبد العالى هيبلو وفرج عبد المجيد ورئيس النيابة العسكرية الكلية الوسطى المستشار علي الزوي ومكتب المدعي العام مصباح الغويل ورئيس لجنة الازمة بشركة كهرباء سرت رمضان أبوشوفة ورئيس لجنة ادأرة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير لأحرش ومدير فرع الشركة العامة للمياة بالمنطقة الوسطى الشرقية حماد فرج ومدير مكتب شركة هاتف ليبيا بسرت أحمد يوسف ومدير الشركة العامة لخدمات المراكز الادارية بسرت المكلف الوافى منصور ومدير إدارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل ومدير إدارة فندق المهارى عبد النبى محمد ومدير مجمع قاعات واقادوقو محمد مقصود.

وأوضح مسؤول الإعلام بالبلدية، أن الاجتماع تناول بحث واستعراض كافة الترتيبات المتعلقة بالخدمات والتجهيز لموقعي احتضان أجتماع لجنة الـ 10 بمدينة سرت.

وقام المجتمعون بزيارة ميدانية للمواقع المخصصة والاطلاع عن كثب على الترتيبات وأعمال التجهيز لقاعات الاجتماعات والمركز الصحفى المخصص لهذا الشأن.

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