لنقي: السراج سيبقى رئيسا للمجلس الرئاسي لمدة سنة إن لم ينجح حوار تونس

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، أحمد لنقي، إن ملتقى الحوار في تونس أمامه طريقان، الأول الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وطنية منفصلة عنه تمهد الطريق للاستحقاقات الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لافتا إلى أنه لا يرجح إجراء انتخابات تشريعية فقط لأن ذلك يعني الدخول في مرحلة انتقالية أخرى.

وأضاف لنقي أنه إذا لم تتفق الأطراف الليبية في منتدى الحوار في تونس سيبقى فائز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي لمدة سنة ويكلف شخصية وطنية لتشكيل الحكومة تفرض الأمن وتمهد الطريق للاستحقاقات الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس قاعدة دستورية، على حد قوله.

وتابع لنقي أنه إذا تعذر الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، فهناك دستور عام 1951م وإجراء بعض التعديلات عليه ويتم العمل به مؤقتا لمدة خمس سنوات، وتجرى بمقتضاه الانتخابات، حسب تعبيره وجدد لنقي التأكيد على أن إجراء انتخابات تشريعية وحدها سينقل ليبيا إلى مراحل انتقالية أخرى، مضيفا أنه من الضروري أن تنتهي المراحل الانتقالية بخروج مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة عنه لمدة سنة لكي تمهد الطريق لهذه الاستحقاقات.

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