انطلاق جولة ثالثة للحوار في بوزنيقة لمناقشة المادة 8

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “هسبريس الإلكترونية” المغربية، أن جولة ثالثة من المفاوضات الليبية ستنطلق، في مدينة بوزنيقة.

وأوضحت المصادر للصحيفة، “أن تشكيلة الوفدين الليبيين التي شاركت في الجولتين السابقتين هي نفسها التي حضرت إلى المغرب من أجل مواصلة التشاور حول المادة 15، التي كانت قد شهدت توافقات وصفها الفرقاء الليبيون بالمهمة والتاريخية”.

ونقلا عن الصحيفة، أشار رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن أطراف الحوار، سيعملون على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي، حول المناصب السيادية.

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