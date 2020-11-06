المدعي العام العسكري: سيتم إصدار أوامر إخلاء ممتلكات الجيش المعتدى عليها

قال المدعي العام العسكري، الخميس، إنه سيتم إصدار أوامر إخلاء ممتلكات الجيش والمتمثلة في العقارات سواء كانت مباني أو قطع أراضي ومعسكرات وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء على نفقة الفاعل ومساءلته جنائيا وتقديمه للمحاكمة طبقا لأحكام القانون.

وطالب المدعي العام كل من له صلة بذلك بسرعة إخلاء هذه الأماكن، مؤكدا أنه لا حصانة لأحد في هذا الشأن، داعيا جميع محرري العقود بعدم إتمام معاملة تتعلق بالعقارات المعدة والمشغولة للأغراض العسكرية والذي سبق وأن تمت مخاطبة إدارة التفتيش القضائي بالخصوص.

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