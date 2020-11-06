المدعي العام العسكري ينتقد تدخل لملوم و يعتبره إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات

أكد المدعي العام العسكري ، أن كتاب وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد لملوم ، إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، هو إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، مشدا على وجود آليات قضائية للفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي.

و أوضح المكتب الإعلامي للمدعي العام العسكري في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن وصف لملوم القضاء العسكري بالاستثنائي وصف غير دقيق، مشيرا إلى أن العديد من الدول تعمل بنظام ثنائية القضاء حيث يكون القضاء الإداري مستقل عن القضاء العادي ولا يخضع لرقابة النقض منها القضاء المصري.

و أضاف البيان أن القضاء العسكري قضاء جنائي تحكمه ركيزتين أساسيتين هما قانون العقوبات العسكري وقانون الإجراءات الجنائية العسكرية وبالتالي فهو نظام قضائي مستقل، مشددا على أن القانون رقم (4) والقانون رقم (11) الذي سبقه بهما عيوب شكلية وموضوعية، ولا يوجد جهة قادرة على التعليق على صحة أو دستورية القوانين إلا المحكمة العليا.

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