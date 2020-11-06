أوحيدة: مطار سبها بانتظار الوقود والجداول لاستئناف الرحلات

قال مدير عام مطار سبها الدولي محمد أوحيدة، الخميس، إن المطار في انتظار التزود بالوقود عن طريق المجلس البلدي، والجداول لاستئناف الرحلات المحلية والدولية.

وأضاف وحيدة في تصريح له أنه لضمان عملية تشغيل المطار، لابد أن تتوفر كمية كافية من الوقود لتشغيل مولدات المطار حتى تتم عملية التشغيل على أكمل وجه، مؤكدًا أن المطار في جاهزية كاملة الآن وفي انتظار جداول الرحلات لاستئناف الرحلات المحلية والدولية من وإلى مطار سبها قريبًا.

وتابع أوحيدة أنه لا يستطيع إعطاء موعد محدد للرحلات؛ لأن الشركات هي من تملك تسيير موعد الرحلات، مُتوقعًا أن يتم تسيير رحلات داخلية خلال أسبوع ثم تأتي الرحلات الخارجية لاحقًا. وأكد أوحيدة أن الرحلات ستكون من مطاري معيتيقة وبنغازي مباشرة إلى مطار سبها، مؤكدا أن استئناف الرحلات وعودتها إلى مطار سبها من جديد سيرفع المعاناة عن أهل الجنوب.

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