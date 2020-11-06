الشركة العامة للكهرباء تعلن تشغيل أول محطة بشارع الخلاطات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن فرق الصيانة تمكنوا من تشغيل أول محطة بشارع الخلاطات “حي الديرة” ورجوع الكهرباء إلى المنازل، وأنها تعمل على إيصال التيار الكهربائي لباقي الأحياء.

وأوضحت الشركة، أن فرق الصيانة تمكنوا أيضا من إعادة الكهرباء إلى عمارات البوزيدي بشارع الخلاطات.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، أن عملية إعادة الكهرباء إلى الأحياء المذكورة، يأتي بعد انقطاع استمر 1اكثر من 16 شهرا.

وعمّت الفرحة بشارع المطبات، بعد بعد شحن وتحميل محطتي أبو در الغفاري وناصر فرحات، وعودة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين

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