عمليات سرت الجفرة: نرفض أي دور لـ”حفتر” واجتماعات سرت المقبلة بادرة خير للتحاور

اعتبرت ما تسمى بغرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لقوات الوفاق، الخميس، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 المزمع عقده في مدينة سرت خلال الأيام القادمة، بادرة خير للتحاور بين الليبيين بعيدا عن كواليس المساومات خارج الوطن.

وأعربت غرفة العمليات في بيان لها عن رفضها لأي دور لــ”حفتر” في المرحلة القادمة داعية إلى مشاركة الشباب في الحوارات والمناصب السيادية.

وأضاف البيان أن القوات المساندة ستنفذ الأوامر الصادرة من وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق ورئيس الأركان وآمر الغرفة، للحفاظ على سيادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي.

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