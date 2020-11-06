الرقابة الإدارية تبحث آليات نقل مقرات الحكومة المؤقتة والوزارات إلى بنغازي

بحثت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، الخميس، خلال اجتماع ضم رئيس الهيئة، عبدالسلام الحاسي، ومديرو الإدارات العامة والفرعية والمكاتب، آليات نقل مقرات الحكومة المؤقتة والوزارات والهيئات والشركات العامة إلى مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن رئيس الهيئة استعرض ما تم تداوله في الاجتماع السابق، والعمل على إنجاز تقارير الهيئة لعام 2019م ولسنة 2020م والأسباب وراء التأخير في إنجاز تقرير الهيئة لعام 2019م ، ومدى التعاون ما بين الهيئة والجهات التنفيذية لإنجاز الأعمال المكلف بها الأعضاء أو اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة تلك الجهات.

واستعرض مدير مكتب التخطيط والمتابعة، الموقف العام للتقرير السنوي لسنة 2019م ونسبة إنجاز التقارير والإدارات والفروع التي تأخرت في موافاة المكتب بتقاريرها ليتم تضمينها في التقرير، وطالب مدير الإدارة العامة للرقابة، الوزارات بالرد على أسباب التأخير في إنجاز بعض التقارير مع بعض الوزارات نتيجة لعدم تعاون بعض الجهات والمراسلات التي يوجهها رئيس الحكومة المؤقتة بعدم التعاون مع الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة، بعض الملاحظات على متابعة بعض الإدارات للجهات العامة وكيفية طلب المعلومة، وكذلك دور مدير الإدارة في متابعة الأعضاء وتوجيههم، وأن تكون الملاحظات مدعومة بالمستندات التي تؤيد المخالفات الواردة بها، مؤكداأن بعض الأعضاء المكلفين في لجان لمتابعة بعض الجهات تنقصهم الخبرة لذلك ولابد من مدهم بالمعلومات والتدقيق في أعمالهم.

كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة الجهات التي لم يتم تضمينها في تقرير الهيئة لسنة 2019م ، لتضمينها في تقرير 2020م وأن تكون المتابعة شاملة لجميع الجوانب المالية والإدارية، لافتا إلى ما وصفه بالخلل الحاصل في كيفية إنجاز المواضيع والإحصائيات الشهرية للأعضاء، وضرورة متابعة التقارير التي تم الانتهاء من إنجازها حتى يتم أعداد المخاطبات وتصديرها إلى الجهات المختصة.

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