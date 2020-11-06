في جلسة تشاورية ببوزنيقة.. ممثلو النواب والدولة يؤكدون على أهمية الحوار السياسي

أكد ممثلو مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، الخميس، على أهمية الحوار السياسي واستعدادهم لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه.

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية لممثلي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في مدينة بوزنيقة المغربية.

وبحسب بيان صحفي صدر عقب الجلسة فإنه قد تم التأكيد على أهمية تحمل مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة جملة من الأمور من أهمها، كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشحصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية.

وتابع البيان أن اللقاء بحث كذلك أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية، مبينا أن المشاركين في هذا اللقاء أعربوا عن خالص تقديرهم للمملكة المغربية على ما تبذله من جهود لمساعدة الليبيين على تجاور هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24