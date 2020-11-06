البحرية الإيطالية: لم نكن قريبين من الصيادين وقت اعتقالهم في ليبيا

نفت البحرية الايطالية صحة ما نشرته بعض الصحف الإيطالية عن عدم تدخلها لحماية الصيادين الصقليين في مياه البحر المتوسط وأنها كانت قريبة منهم عندما اعترضهم زورق قوات الجيش 2 سبتمبر الماضي.

وأوضحت البحرية أن الصيادين لا يزالوا محتجزين في سجن بمدينة بنغازي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

وشددت البحرية على أنه لم تكن هناك سفينة تابعة للبحرية مشاركة في الوقت الذي وقعت فيه تلك الواقعة ولم يكن هناك أي اتصال مباشر مع الصيادين.

وأشارت البحرية إلى أنه عندما علمت لاحقًا بالحادثة من مركز التنسيق الوطني للإنقاذ البحري لخفر السواحل الإيطالي في روما، كان الجيش على متن قارب الصيد بالفعل، بينما كانت السفينة التابعة للبحرية تعمل على بعد أكثر من 115 ميلًا بحريًا “بين 5 الى 6 ساعات من الملاحة”.

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