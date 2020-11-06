تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 11 في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إلى شفاء 11 مصابا، وبذلك وصل إجمالي الإصابات في البلدية إلى 5495 حالة، منها 1561 نشطة، وتعافي 3769 مصابا، بينما توفي 165 آخرون.

وكان قد سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الخميس، 853 إصابة إيجابية جديدة، بينها 476 حالة في مدنية طرابلس، ليرتفع العدد التراكمي إلى 65440 إصابة، تعافى منه 38110. بينما توفي 907 حالات.

ووصل إجمالي الإصابات في مدينة مصراتة إلى 5412 حالة، وتوفي 165 آخرون، بعدما أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة «كورونا» بالبلدية تسجيل 97 إصابة جديدة. كما أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة بـ(جنوب البلاد) تسجيل 292 حالة أيضاً.