مركز دلباك يكشف النتائج الأولية لاستطلاع «ماذا يريد الليبيون؟»

أظهر استطلاع أجراه مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة، أن أهم القضايا التي تهم الشارع الليبي بعد الملف الأمني هو الانفراجة الاقتصادية وانتعاش الدينار الليبي.

وقال رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة محمد ابوراس الشريف، إن الاستطلاع المبدئي الذي تم إجرائه تحت عنوان (ماذا يريد الليبيون)، أظهر أن الليبيين يبحثون عن الاستقرار الدائم وعودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لوضعها الطبيعي، وأن كل المسارات وبالأخص المسار الأمني تلقي دعم كبير من الشارع الليبي، كما بين الاستطلاع أن من ضمن المخاوف التي تواجه الكثير من النخب السياسية الليبية هو أن يكون توزيع المناصب لنفس الوجوه السابقة وتكون بناءً على محصاصة دائمة ومتكررة، وأن تصبح هذه المناصب محجوزة مسبقاً ومحصورة لمدن ومناطق بعينها مما يجعلها حكراً على تلك المدن دون مشاركة باقي الشعب في حق الاختيار، وغياب معايير الكفاءة اللازمة، كما بين أن هناك تخوف أيضاً من أن يلعب المال الفاسد المنهوب من خزينة الدولة دور كبير في الانتخابات القادمة.