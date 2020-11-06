القطعان -المنفه: نستغرب عدم تمثيل تركيبتنا بحوار تونس (صور وفيديو)

جدد حكماء ومشايخ وأعيان قبائل (القطعان- المنفه) بإقليم برقة الممتد بهضبتي دفنه والبطنان على كامل الحدود الشرقية الليبية المصرية، تأكيدهم على السيادة الوطنية ووحدة التراب الليبي كثوابت لا يمكن الحياد عنها.

وطالب الحكماء في بيان أصدروه- بخصوص الحوار السياسي المزمع عقدة في تونس-، البعثة الأممية بالإعلان عن المعايير التي تم بموجبها اختيار أعضاء لجنة الحوار المستقلين حرصا على ضمان نجاح الحوار وحتى لا تغيب قوى مؤثرة في أي حوار قادم، معربين عن استغرابهم عدم تمثيل تركيبتهم الاجتماعية في هذا الحوار مما يؤثر على مخرجاته، بحسب البيان.

كما أكدوا في بيانهم، على تمسكهم بأن لا تتعدى أي فترة انتقالية مدة سنة واحدة ونصف يتم بعدها الذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وإعادة الأمر إلى الشعب الليبي لاختيار ممثليه.