«مكافحة الأمراض»: 1004 إصابات جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل 514 مصابا للشفاء في حين توفى 8 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

واستلم المركز 4368 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1598 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 354 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1400 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 45 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 239 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 32 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني للصحة الحيوانية 200 عينة ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 22 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 90 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 200 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 92 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 31 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 4 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 66 ألفا و444 حالة، منها 26 ألفا و905 إصابات نشطة، و38 ألفا و624 متعافى، في حين توفى 915 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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