إيطاليا ترحب بنتائج إجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس

ليبيا – رحبت إيطاليا بنتائج جلسة العمل الأخيرة للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي اختتمت في مدينة غدامس الليبية بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وزارة الخارجية الإيطالية وفي بيان لها وفقا لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الجمعة قالت إن الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا من أجل حل نهائي يتمثل في استعادة السلام والأمن في البلاد.

وأضاف البيان “الحوار الليبي الداخلي أثبت فعاليته ويجب ضمانه من التدخل الخارجي، وذلك أيضًا في ضوء منتدى الحوار السياسي الليبي القادم الذي ينطلق في تونس في 9 نوفمبر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية