البحرية الإيطالية تنفي تجنب التدخل لحظة توقيف صياديها قرب ليبيا

نفت البحرية الايطالية الأنباء التي تتحدث عن عدم تدخل إحدى سفنها في المتوسط، التي كانت قريبة من قارب الصيادين الصقليين عندما اعترضهم زورق تابع للجيش الوطني في ليبيا.

واعتبرت البحرية الإيطالية تقرير صحيفة “لا ريبوبليكا” الذي أشار إلى ذلك، لا يتوافق مع الواقع، وقالت إن السفينة المشاركة في ذلك الوقت في عملية “بحر آمن”، لم يكن لديها أي اتصال مباشر مع الصيادين، وكان بينها وبينهم أكثر من 115 ميلا بحريا.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في مقال نشرته أمس تحت عنوان” الصيادون المحتجزون: ليلة الألغاز”، أن البحرية الإيطالية كانت قريبة من الصيادين ولكنها لم تتدخل، وفقا لمعلومات حصلت عليها من مصادر وصفتها بالمطلعة.

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