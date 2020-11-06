“أمن الزاوية”: قبضنا على تشكيل عصابي سرق من مواطن سيارة ومواشي وأموال

نجحت قوات أمن مركز شرطة الحرشة التابع لمديرية أمن الزاوية، في إلقاء القبض على أحد السارقين والذي يتبع تشكيل عصابي مسلح، قام بسرقة أحد المواطنين أثناء توجهه إلى سوق المواشي.

أعلنت ذلك وحدة الإعلام الأمني بمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن الزاوية، اليوم الجمعة عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وذكر المنشور أن المواطن (ع.ن) تقدم ببلاغ الي مركز شرطة الحرشة بشأن تعرضه لعملية سطو وسرقة من قبل عصابة مسلحة وهو متوجه إلي سوق المواشي، حيث قامت العصابة بسرقة سيارة ومواشي وأموال الضحية.

وأوضح المنشور أنه تم تكليف مركز شرطة الحرشة ووحدة التحري للبحث في الواقعة وبعد التحري وجمع المعلومات استطاعت وحدة التحري من تتبع سيارة المجني عليه و القبض علي أحد السارقين الذي اعترف بجريمته .

وتقدمت مديرية أمن الزاوية بالشكر للزملاء في مركز شرطة الحرشة على مجهوداتهم المبذولة التي قاموا من خلالها بإرجاع أموال المواطن التي سرقت منه قبل حوالي شهرين في ذات الواقعة.