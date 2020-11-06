الثني لـ وزير الصحة: من الضروري إلتزام جميع العاملين بالمراكز الصحية بالعمل والدوام الرسمي

ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس اجتماعاً مع وزير الصحة سعد عقوب ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث.
الثني أطلع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية على سير عمل الوزارتين وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجههما وآليات تذليلها.
وبحث الاجتماع عمل وزارة الصحة خلال الفترة الماضية عمل العيادات والمجمعات الصحية بالبلديات.
وبدوره ،أكد الثني على ضرورة إشراك جميع العاملين بمراكز الرعاية الصحية والتزامهم بالعمل والدوام الرسمي.
وأصدر رئيس الحكومة الليبية تعليماته بضرورة التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط في إيجاد الآلية المناسبة لإتمام الإجراءات المالية لمركز بنغازي الطبي ومركز طبرق الطبي.
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