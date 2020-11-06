الثني لـ وزير الصحة: من الضروري إلتزام جميع العاملين بالمراكز الصحية بالعمل والدوام الرسمي

ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس اجتماعاً مع وزير الصحة سعد عقوب ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث.

الثني أطلع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية على سير عمل الوزارتين وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجههما وآليات تذليلها.

وبحث الاجتماع عمل وزارة الصحة خلال الفترة الماضية عمل العيادات والمجمعات الصحية بالبلديات.

وبدوره ،أكد الثني على ضرورة إشراك جميع العاملين بمراكز الرعاية الصحية والتزامهم بالعمل والدوام الرسمي.

وأصدر رئيس الحكومة الليبية تعليماته بضرورة التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط في إيجاد الآلية المناسبة لإتمام الإجراءات المالية لمركز بنغازي الطبي ومركز طبرق الطبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية