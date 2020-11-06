الوطني للأرصاد: أمطار متفرقة على الساحل الليبي واضطراب في البحر يرفع الموج إلى 3 أمتار

طرابلس 06 نوفمبر 2020 (وال) – تستمر التقلبات الجوية على مناطق شمال شرق ليبيا، ومناطق الخليج مصحوبة بسقوط أمطار و خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون الأمطار متفرقة جيدة إلى غزيرة غدا، ما يتسبب في جريان المياه ببعض الأودية المحلية مع رياح شمالية نشطة قوية السرعة تتسبب في اضطراب حالة البحر حيث يتجاوز الموج 3.00 أمتار.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية على جميع المناطق.

وذكرت النشرة الجوية أن السحب تتكاثر من مساء اليوم على الساحل، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة، من الخمس إلى سرت، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية.

وأوضحت النشرة الجوية أن هناك فرصة سقوط أمطار من حين لآخر، يصحبها خلايا من السحب، ومن المتوقع أن تكون جيدة غدا، والرياح شمالية غربية، معتدة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر. (وال – طرابلس) س س

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