الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 8 حالات وفاة و 1004 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات وفاة و 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 514 حالة للشفاء.

وأوضح المركز أنه استلم (4368) عينة موزعة على المختبرات التالية، مشيرا إلى أنه تم فحص (1598) عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي (354) عينة ، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1400) عينة ، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (45) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (239) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (32) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني للصحة الحيوانية (200) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (1) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا (22) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (90) عينة، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس (200) عينة، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة(92) عينة، و منمختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته (60) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني ترهونة (31) عينة

15، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق (4) عينات.

وأشار المركز إلى أن نتائج الفحص أظهرت سلبية ( 3362 ) عينة وإيجابية (1004) عينة منهم 759 لحالات جديدة، و 247 لحالات مخالطة.

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