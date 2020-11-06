السني يبحث مع بوزكير تطورات الملف الليبي

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أمس الخميس، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 75 فولكان بوزكير، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص سير اللجان والمجالس المتخصصة بالجمعية العامة والتي انطلقت أعمالها منتصف شهر سبتمبر الماضي.

واستعرض بوزكير، خلال اللقاء أجندته وأولوياته التي يتطلع إلى تنفيذها خلال هذه الدورة والتي من أهمها مكافحة جائحة كوفيد-19.

كما تم خلال اللقاء تم متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومناقشة ملف إصلاحات الأمم المتحدة، فيما استعرض السني آخر تطورات الوضع الراهن في ليبيا، متمنياً أن يكون لـ بوزكير دوراً فاعلاً خلال رئاسته لدعم ليبيا واستقرارها في العديد من المجالات من خلال أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.