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غرفة سرت – الجفرة بالرئاسي: تعلن رفضها تنفيذ قرارات لجنة “5+5” العسكرية وتضع شروطها الخاصة

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدرت ما تعرف بـ”القوات المساندة” بغرفة عمليات سرت والجفرة  التابعة للرئاسي أمس الخميس بياناً بشأن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بمدينة سرت.

“القوات المساندة” وفي بيان لها نشره المكتب الإعلامي الرسمي لعملية “بركان الغضب” التابعة للرئاسي قالت إنها لن تقبل فتح الطريق ولن تتواصل مع أي منطقة تحت سيطرة من وصفتهم بـ”المرتزقة الأجانب”.

وأعتبر البيان:”أن اجتماع(5+5) محاولة فرض الحل الواحد والأمر الواقع ولا يتماشى وتضحيات الشباب طيلة السنوات الماضية و تهميشهم من قبل الحكومات المتعاقبة واستعمالهم في الحرب واستبعادهم في السلم والحوارات والمناصب السيادية”.

مسلحو الوفاق إختتموا بيانهم بالقول :”يجب خروج مرتزقة الفاغنر و الجنجويد فلا مكان لمجرم الحرب حفتر في المرحلة القادمة وضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وقتل المدنيين توفير العلاج اللازم لجرحانا في الداخل والخارج”.

 

 

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • من انتم سوى شوية صراصير تقف فى الطريق وتظن انها ستمنع مرور الحافلات والنتيجة معروفة سيتم سحقكم ومرور الحافلات والمضحك ان هذه الصراصير الغبية حاولت يوم 6/6 الوصول لسرت فتم ابادة المئات منهم من كلاب النار واغراق السفن التركية المساندة لهم ومن يومها اردوغان كلب جربان ادرك ان ان عبور الخط الاحمر مستحيل ولنفرض فشل الاتفاق العسكرى فالبديل هو تقدم الجيش الوطنى نحو مصراته وابادتكم حيث ان اردوغان الان غرقان ومع نجاح بايدن الذى وعد باسقاطه ومع خسارته سيده ترامب الذى وظفه للاعمال الارهابية القذرة فنهاية امكم سوداء لانكم اغبياء كالعادة تدخلوا صدام مدمر لكم كما فعل الخوان فى مصر وتم سحق مليشياتهم الارهابية وحبس مرشدين الوضيع بديع وبديله محمود عزت والدور عليكم

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