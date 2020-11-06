غرفة سرت – الجفرة بالرئاسي: تعلن رفضها تنفيذ قرارات لجنة “5+5” العسكرية وتضع شروطها الخاصة

ليبيا – أصدرت ما تعرف بـ”القوات المساندة” بغرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للرئاسي أمس الخميس بياناً بشأن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بمدينة سرت.

“القوات المساندة” وفي بيان لها نشره المكتب الإعلامي الرسمي لعملية “بركان الغضب” التابعة للرئاسي قالت إنها لن تقبل فتح الطريق ولن تتواصل مع أي منطقة تحت سيطرة من وصفتهم بـ”المرتزقة الأجانب”.

وأعتبر البيان:”أن اجتماع(5+5) محاولة فرض الحل الواحد والأمر الواقع ولا يتماشى وتضحيات الشباب طيلة السنوات الماضية و تهميشهم من قبل الحكومات المتعاقبة واستعمالهم في الحرب واستبعادهم في السلم والحوارات والمناصب السيادية”.

مسلحو الوفاق إختتموا بيانهم بالقول :”يجب خروج مرتزقة الفاغنر و الجنجويد فلا مكان لمجرم الحرب حفتر في المرحلة القادمة وضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وقتل المدنيين توفير العلاج اللازم لجرحانا في الداخل والخارج”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية