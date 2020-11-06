الأرصاد: تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية اليوم الجمعة، تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار و خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون أمطار جيدة يوم الغد مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية .

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي تتكاثر السحب من مساء اليوم على الساحل مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-24) مْ .

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب فرصة لسقوط أمطار من حين لآخر يصحبها خلايا من السحب الرعدية و من المتوقع أن تكون جيدة يوم الغد مما تؤدي إلى تراكم المياه في المناطق المنخفضة و جريان بعض الأودية المحلية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية احيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 20 – 23 ) مْ ولا تتجاوز (18) مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 23 – 26 ) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 22 – 24 ) مْ .

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