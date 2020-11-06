“مكافحة الأمراض”: إصابة 1004 حالة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 514 ووفاة 8

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إصابة 1004 حالة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 514 ووفاة 8.

جاء ذلك وفقا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس وفقا للبيان رقم 242 للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وأوضح المركز أنه استلم عدد (4368) عينة موزعة على المختبرات التالية (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1598) عينة – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (354) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1400) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (45) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (239) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (32) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (200) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (22) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (90) عينة – مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (200) عينة- .مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (92) عينة- .مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (60) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (31) عينة – مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات)

وأوضح المنشور أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 3362 ) عينة سالبة

– عدد (1004) عينة موجبة ( 759 جديدة + 247 مخالطة )

ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 465 حالة جديدة

عدد 90 حالة مخالطة

2. بنغازي

عدد 80 حالة جديدة

3.العجيلات

عدد 9 حالة جديدة

4.جنزور

عدد 9 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

5.زليتن

عدد 6 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

6.مصراته

عدد 83 حالة مخالطة

7.مسلاته

عدد 6 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

8.الجميل

عدد 13 حالة جديدة

9.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

10.جادو

عدد 1 حالة جديدة

11.صبراته

عدد 18 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

12.الماية

عدد 6 حالة جديدة

13.سواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة

14.القره بوللي

عدد 19 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 1 حالة جديدة

16.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

17.غدامس

عدد 11 حالة جديدة

18.الخمس

عدد 11 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

19.زواره

عدد 15 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

20.الغريفة

عدد 5 حالة مخالطة

21.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

22.الزنتان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

23.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

24.ترهونه

عدد 8 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

25.العواته

عدد 1 حالة جديدة

26.العامرية

عدد 13 حالة جديدة

27.نسمة

عدد 13 حالة جديدة

28.النواحي الأربع

عدد 21 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

29.القلعة

عدد 7 حالة جديدة

30.الزاوية الغرب

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

31.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

وأوضحت أن تفاصيـل الــ ( 514 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 425 حالة في طرابلس

2.عدد 16 حالة في صرمان

3.عدد 8 حالات في الزاوية الغرب

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 14 حالة في مزدة

6.عدد 11 حالة في مصراته

7.عدد 31 حالة في ترهونة

8.عدد 7 حالات في الزنتان

واشارت إلى أن تفاصيـل الـــ ( 8 ) حالة وفاة:

1. عدد 3 حالات في طرابلس

2.عدد 3 حالات في اجدابيا

3.عدد 1 حالة في صبراته

4.عدد 1 حالة في النواحي الأربع

ونوه المنشور بأن الإحصاءات العامة بلغت فيها إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 66444، والحالات النشطة 26905، والمتعافين 38624، والوفيات 915.