امغيب: الطائرات العسكرية التركية لم تتوقف عن الهبوط بليبيا

جدد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، تأكيده على أن طائرات الشحن العسكرية التركية لم تتوقف عن الهبوط في القواعد التركية بليبيا.

وقال امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”اخبروا السيدة (سيتفاني) أن طائرات الشحن العسكرية التركية لم تتوقف عن الهبوط في القواعد التركية بليبيا بعد اتفاق جنيف، لعلها لا تعلم، قولوا لها أنه في نفس وقت موعد مؤتمرها الصحفي الذي تحدثت فيه عن نتائج حوار جنيف وبشرت العالم وكل الليبيين بالتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، هبطت طائرة شحن تركية في قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) تزامناً مع خروج اردوغان على الإعلام ليقول لنا أنه لا يعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار سوف يصمد طويلاً ويصفه بأنه هش، ثم اخبروها لعلها أيضاً لا تعلم إنهم رفضوا فتح الطريق الرابط بين الشرق والغرب ثم قبضوا على مسافرين من بنغازي بعد اتفاق لجنة 10 في غدامس كما أحبت أن تسميها، ثم اخبروها وأكدوا لها أننا خفضنا خطابنا الإعلامي ولم يخفضوا، وأننا رضينا بأن توصف -وطنيتنا وتوصيفنا للحالة المليشياوية ودفاعنا عن طرابلس والتحريض على المرتزقة السوريين- قبلنا أن يوصف بالتحريض والتصعيد الإعلامي وأن تكون هنالك فقرة في لقاء جنيف وغدامس تجبر صرير أقلامنا على التوقف وعن البوح والبكاء لكنهم لم يقبلوا ولن يتوقفوا”، على حد تعبيره.

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