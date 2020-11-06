بالصور: جولة تفتيشية على مخابز ومحال حلويات في عين زارة

شن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس حملة على مخابز ومحال حلويات في بلدية عين زارة.

وصاحب أفراد من الحرس البلدي المفتشين، حيث سجلت عدة ملاحظات، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وتضمنت الملاحظات عدم وجود شهادات صحية لعاملين، إضافة إلى أن الإضاءة و التهوية داخل المخبز رديئة، بينما كانت النظافة العامة وطرق التخلص من القمامة جيدة، كما توفرت برنامج مكافحة الآفات، وآخر للأمن والسلامة.

تأتي تلك الحملة في إطار خطة موسعة من المركز للمراقبة على المخابز، حيث سبق أن أنذر مخبزين في طرابلس بالإغلاق، نهاية شهر سبتمبر الماضي؛ لعدم تقيدهما بالاشتراطات الصحية.

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