صهد: زيارة باشاآغا إلى مصر مرتبطة بقرب الحوار السياسي في تونس وتشكيل حكومة جديدة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد على ضرورة الحفاظ عن ملكية الليبيين للحوار السياسي المزمع عقده في تونس برعاية أممية.

صهد وفي تصريح قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتموّلها قطر أمس الخميس قال إن اجتماعات بوزنيقة التشاورية مع أعضاء من مجلس نواب ستعزز فرص نجاح حوار تونس، مطالبا بدعم المملكة المغربية في أن يكون الحوار وما يخرج عنه من قرارات واتفاقات بيد الليبيين أنفسهم ودون أي تدخلات خارجية.

ومن جهة أخرى، أكد صهد أن زيارة وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاآغا بهدف بحث التعاون حول عدة قضايا أمنية بما فيها محاربة الإرهاب إلا أن توقيت الزيارة يرتبط بقرب الحوار السياسي في تونس.

وأشار في تصريحاته لموقع “عربي21” القطري أمس الخميس إلى أن الاجتماعات التي ستعقد في تونس سيكون من مهامها إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتعيين رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة وربما يكون للزيارة علاقة بهذا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية