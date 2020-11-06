سرت تتأهب لاستضافة أول اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة

مع بدء العد العكسي لانطلاق ملتقى الحوار في تونس، تستعد مدينة سرت، لاستضافة اجتماع آخر للجنة العسكرية المشتركة برعاية البعثة الأممية.

وفي الانتظار، عقد المجلس البلدي سرت اجتماعا حضره رئيسه سالم عامر، ورئيس النيابة العسكرية الكلية الوسطى المستشار علي الزوي ومكتب المدعي العام مصباح الغويل واللجان الخدمية لاستعراض الترتيبات المتعلقة باستضافة اجتماعات اللجنة العسكرية.

وتفقد المجتمعون المواقع المخصصة للمحادثات للاطلاع على الترتيبات وتجهيز القاعات والمركز الصحافي.

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