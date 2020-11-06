في ظل الانفلات الأمني .. مسلحون مجهولون يختطفون شابا في بنغازي

أكدت مصادر محلية في مدينة بنغازي، اختطاف الشاب سفيان علي الفرجاني من قبل مجموعة مسلحة بالمدينة منذ عدة أيام.

وقالت المصادر إن سفيان ابن الأربعة والعشرين عاما، اختطف من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية من أمام محلات نادي خالد بن الوليد بمنطقة الحدائق.

وأفادت المصادر، بأن سفيان الفرجاني الذي اختطف من حوالي عشرة أيام، يعمل مهندس صوت وموزع موسيقي وليست له أي أنشطة مشبوهة أخرى

وتصدرت ليبيا، قائمة الدول الأفريقية التي تشهد تزايدا كبيرا في حالات الإختفاء القسري، خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، في لاهاي، أن العدد الحقيقي للمفقودين في ليبيا بلغ 10 آلاف، ويشمل هذا الرقم المتخفين منذ العام 2011

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