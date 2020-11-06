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تمهيدا لافتتاحه.. «عقوب» يتفقد مشروع مستشفى بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، مستشفي بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب بمنطقة القوارشه، حالة الجهوزية الكاملة للمستشفي والمشروعات الصحية الجديدة  .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الجمعة، فإن جورلة “عقوب” شاركه فيها مدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس سالم الجبالي ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبدالله البراني ورئيس غرفة عمليات الطوارئ إبراهيم ليتيمي وبحضور مدير المستشفي الدكتورة سعاد المتريح،

واطلع الحاضرون، خلال الجولة التفقدية، على التجهيزات القائمة وتقدير نسب الإنجاز تمهيدا لافتتاحه بعد إتمام عمليات تجهيزه بأحدث المعدات خلال عام 2020.

وأشار وزير الصحة، خلال الزيارة ، إلى أن عمليه التجهيز ستكون بمتابعة وزارة الصحة وبإشراف مباشر من خلال إدارة المشروعات بالوزارة   .

وأضاف “عقوب” أن كل الخدمات الإدارية والصحية ستعمل الوزارة على جعلها في استطاعة المواطن وقريبة منه، لتسهيل سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتقريبه للمواطن.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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