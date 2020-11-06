ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 November, 2020

قدم رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة على رأس وفد حكومي رفيع، واجب العزاء في الفقيد الفريق ونيس عبدالكريم بوخمادة مدير إدارة القوات الخاصة الصاعقة، بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح ، ووزير الاقتصاد الدكتور منير عصر.

كما ضم الوفد وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية السيد سالم الدرسي، إلى جانب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

واستقبل ابناء وذوي الفريق الراحل وشيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش وعدد من حكماء وأعيان القبيلة والعائلة، الوفد الحكومي في بيت الفقيد بمنطقة المقزحة جنوب شرق مدينة بنغازي حيث يقام العزاء.

وأعرب الثني باسمه واسم الوفد المرافق له عن أمل من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يعوض الوطن فيه خيرا على قدر ما قدم له من تضحيات، وكانت له في الحق صولات وجولات.