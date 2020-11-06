ليبيا
وفد من الحكومة الليبية يقدّم واجب العزاء لعائلة ونيس بوخمادة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
06 November, 2020
قدم رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة على رأس وفد حكومي رفيع، واجب العزاء في الفقيد الفريق ونيس عبدالكريم بوخمادة مدير إدارة القوات الخاصة الصاعقة، بالقوات المسلحة العربية الليبية.
وضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح ، ووزير الاقتصاد الدكتور منير عصر.
كما ضم الوفد وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية السيد سالم الدرسي، إلى جانب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.
واستقبل ابناء وذوي الفريق الراحل وشيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش وعدد من حكماء وأعيان القبيلة والعائلة، الوفد الحكومي في بيت الفقيد بمنطقة المقزحة جنوب شرق مدينة بنغازي حيث يقام العزاء.
وأعرب الثني باسمه واسم الوفد المرافق له عن أمل من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يعوض الوطن فيه خيرا على قدر ما قدم له من تضحيات، وكانت له في الحق صولات وجولات.
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