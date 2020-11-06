أبو سنينة: اتفقنا مع مجلس النواب على آليات اتخاذ القرار خلال إجتماع تونس

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد أبوسنينة اتفاقهم مع وفد البرلمان في مدينة بوزنيقة المغربية على أهمية دعم الحوار السياسي المزمع عقده في التاسع من نوفمبر الجاري بتونس.

أبوسنينة و في تصريح نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر قال إن وفدي النواب والدولة اتفقا على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي إضافة إلى المعايير القانونية والمهنية لتولي المناصب السيادية في السلطة التنفيذية القادمة، وتحديد أولويات عمل الحكومة في المرحلة التنفيذية.

وأشار أبوسنينة إلى أن اجتماعات بوزنيقة التشاورية جاءت في إطار توحيد الرؤى بين النواب تجاه حوار تونس للوصول إلى اتفاقات بين المشاركين فيه لإنهاء الأزمة الراهنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية