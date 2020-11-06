السيسي يجدد التأكيد على وقف نقل “المرتزقة” إلى ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تطورات الملف الليبي.

وأكد السيسي على أهمية استغلال قوة الدفع التي انطلقت خلال الفترة الماضية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية وفق مقررات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وتثبيت وقف النار، إلى جانب وقف التدخلات الخارجية ونقل المسلحين الأجانب والمرتزقة إلى ليبيا.

وتناول الرئيس المصري رؤية بلاده للتطورات الإقليمية خصوصا الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، مشددا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لوقف أي أنشطة وتدابير أحادية تتعارض مع قواعد القانون الدولي أو تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

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